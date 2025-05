Tragedia durante il recupero del Bayesian, è morto un sub

La tragedia a Porticello

PALERMO – Tragedia durante le procedure di recupero del Bayesian. È morto un sub della squadra che sta lavorando per riportare in superfice il veliero affondato a largo di Porticello, borgata marinara a pochi chilometri da Palermo.

Non si sa ancora di preciso cosa sia accaduto. Sul posto sta intervenendo la capitaneria di Porto e sono stati avvertiti i carabinieri. La vittima è un olandese, Robcornelis Maria Huijben Uiben di 39 anni e lavorava per la Hebo.

Sulla base di una prima ispezione sul corpo non presenta lesioni né ustioni. L’ipotesi è che sia stato colto da malore. Gli operai stavano lavorando per eseguire le opere preparatorie per recuperare il Bayesian.

Le operazioni sono iniziate da alcuni giorni. L’imbarcazione si inabissò a 49 metri di profondità lo scorso agosto. Diventano così otto le vittime del Bayesian. Sette rimasero intrappolate a bordo: il magnate e proprietario Mike Lynch, la figlia Hannah, Jonathan Bloomer (presidente di Morgan Stanley International) e la moglie Judy, i coniugi Chris e Neda Morvillo e il cuoco di bordo Recaldo Thomas.

Il cronoprogramma stilato d’intesa con la Procura di Termini Imerese, che coordina l’inchiesta, prevede per primo il taglio dell’albero alto 72 metri, del boma e della catena dell’ancora. L’albero resterà a fondo e sarà recuperato in un secondo momento. Una volta che la gru più grande, la Hebo Lift 10, raggiungerà la zona del naufragio inizieranno le manovre vere e proprie per il recupero. Era previsto che questa fase venisse completata entro il 20 maggio. Oggi la tragedia nel corso di un’immersione.