 Porticello, il peschereccio è ancora incagliato
Porticello, il peschereccio è ancora incagliato: vigili del fuoco al lavoro

La nave è messa in sicurezza e al momento non si registrano danni ambientali
NEL PALERMITANO
di
PORTICELLO (PALERMO) – È ancora incagliato nella secca della Formica, a Porticello, il peschereccio greco Niki finito ieri sugli scogli che affiorano al largo del mare di Santa Flavia.

Per tutto il giorno i vigili del fuoco hanno cercato di aspirare l’acqua entrata nello scafo da due falle che si sono formate dopo l’impatto. La nave è messa in sicurezza e al momento non si registrano danni ambientali e sversamenti di carburante.

La zona è costantemente monitorata e l’imbarcazione sorvegliata dalla Capitaneria di porto. Il recupero sarà affidato a un’impresa specializzata, ma i tempi ancora non sono stati stabiliti. Il peschereccio trasportava orate di allevamento.

