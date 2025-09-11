Un peschereccio incagliato al largo di Porticello

Sul posto sono intervenute le motovedette della capitaneria di porto

PORTICELLO – Un peschereccio si è incagliato in mattinata al largo di Porticello in provincia di Palermo. Lo specchio di mare è quello dello scoglio della Formica, a poche miglia di distanza dal luogo in cui affondò il Bayesian.

Sul posto sono intervenute le motovedette della capitaneria di porto e i vigili del fuoco. È probabile che serva una gru per liberare la nave rimasta intrappolata in un punto dove si forma una secca.

Il peschereccio ha riportato uno squarcio di un metro. Illesi gli otto membri dell’equipaggio.