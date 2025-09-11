 Peschereccio incagliato al largo di Porticello
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Un peschereccio incagliato al largo di Porticello

Sul posto sono intervenute le motovedette della capitaneria di porto
PROVINCIA DI PALERMO
di
1 min di lettura

PORTICELLO – Un peschereccio si è incagliato in mattinata al largo di Porticello in provincia di Palermo. Lo specchio di mare è quello dello scoglio della Formica, a poche miglia di distanza dal luogo in cui affondò il Bayesian.

Sul posto sono intervenute le motovedette della capitaneria di porto e i vigili del fuoco. È probabile che serva una gru per liberare la nave rimasta intrappolata in un punto dove si forma una secca.

Il peschereccio ha riportato uno squarcio di un metro. Illesi gli otto membri dell’equipaggio.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI