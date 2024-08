Porticello, sommozzatori di nuovo in mare per cercare Hannah Lynch VIDEO

Prosegue l'inchiesta

SANTA FLAVIA (PALERMO) – È iniziato il quinto giorno di ricerche a Porticello, frazione di Santa Flavia, a una ventina chilometri da Palermo, dove si è inabissato il Bayesian. I sommozzatori dei vigili del fuoco, insieme con il reparto subacqueo della Marina militare, sono alla ricerca del corpo di Hannah Lynch, la figlia 18enne del tycoon Mike che è stato recuperato ieri mattina.

Il primo corpo tirato fuori dall’acqua è stato quello dello chef Recaldo Thomas, già nella giornata di lunedì,poi è toccato a quelli di Chris Morvillo, della moglie Nada Morvillo, del presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e della moglie Anne Elizabeth Bloomer, e di Mike Lynch. Le vittime del naufragio si trovavano però dalla parte opposta rispetto alle cabine perché avrebbero provato a salvarsi.

Le salme recuperate sono state suddivise tra il cimitero dei Rotoli e il Policlinico. La procura di Termini Imerese sta conducendo delle indagini per ricostruire l’accaduto. Il comandante, ascoltato due giorni fa dagli inquirenti, ha detto loro che la tempesta “è arrivata all’improvviso”. Al momento l’inchiesta, aperta per naufragio colposo, è contro ignoti ma se si dovesse arrivare a iscrivere qualcuno nel registro degli indagati, il capitano Cutfield non potrebbe che essere in cima alla lista. Diversi, quindi, i punti oscuri della tragedia ancora da chiarire.