Si aspettano le partenze dalla Tunisia e le barche da Barcellona

CATANIA – Slitta ancora la partenza dalla Sicilia delle barche che aderiscono a Global Sumud Flotilla: non è più prevista per domenica 7 settembre, ma è stata spostata nei giorni successivi per rispettare i tempi tecnici delle partenze dalla Tunisia e di quelle già in viaggio da Barcellona per le quali è disponibile un sistema di tracciamento dal vivo su globalsumudflotilla.org.

E’ quanto si legge in una nota degli organizzatori dell’iniziativa internazionale che salperà per Gaza per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

Si attende che salpino le barche da Tunisi

“Siamo pronti – spiega la portavoce in Italia, Maria Elena Delia – ma dobbiamo capire che la dimensione della nostra missione è globale, non nazionale. Le partenze dalla Sicilia non possono essere scollegate al resto, ma avverranno in concerto con il resto della Global Sumud Flotilla. Non possiamo indicare con esattezza una data di partenza, ma questa avverrà solo quando le barche saranno salpate da Tunisi”.

Rimane confermato l’appuntamento di domenica 7 con la mobilitazione nazionale di Roma, con la fiaccolata prevista in partenza alle 19 da piazza Vittorio fino a Piramide, dove è “atteso un elevato livello di partecipazione popolare, comprendente personalità dello spettacolo, rappresentanze politiche, associazionistiche e sociali”.

Ammesse solo fiaccole e bandiere della Palestina

La manifestazione sarà caratterizzata da performance spontanee, proiezioni e musica dal vivo. “Sono vietate – sottolineano i promotori – bandiere, vessilli o altri simboli di appartenenza a gruppi o partiti politici. Le uniche cose ammesse sono le fiaccole e le bandiere della Palestina“.