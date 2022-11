Porto di Catania, sbarco per tutti i migranti di Geo Barents

I controlli sanitari hanno stabilito che le difficili condizioni psichiatriche delle persone a bordo rendono necessario lo sbarco sulla terraferma.

CATANIA – Tutti i migranti a bordo della Geo Barents di Medici senza frontiere saranno sbarcati nel giro di poche ore. La notizia arriva dalla ong, al termine dei controlli sanitari operati dal dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Catania, con il coordinamento dell’Usmaf, l’Ufficio sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero. Si tratta di 212 persone, a cui nei giorni scorsi non era stato permesso di scendere sulla terraferma per effetto di un decreto interministeriale.

Adesso il “rischio psichiatrico” e le condizioni di particolare stress a cui sono sottoposte le persone sull’imbarcazione sono state certificate dai sanitari, che hanno disposto lo sbarco per ciascuno dei migranti a bordo, iniziato intorno alle 19.45. In un audio registrato da un operatore di Msf a una delle persone che sta scendendo dalla nave, si sente urlare: “My life is back“. Il ragazzo avrebbe poi detto che la prima cosa che farà, arrivato a terra, sarà avvisare sua madre.

Lo staff del Dsm sta adesso salendo a bordo della Humanity 1 di Sos Humanity, ormeggiata al molo di Levante, per continuare i controlli sanitari sulle altre 35 persone rimaste, invece, lì sopra. Nelle prossime ore sarà confermato l’eventuale sbarco anche per tutti loro.