Porto di Catania, via i container e nuova stazione: sì a project financing

Collaborazione pubblico-privato e gestione per 25 anni

CATANIA – Un bando da oltre 317 milioni di euro per project financing che riguartino i porti di Catania e Augusta. Lo strumento della collaborazione tra pubblico e privato scelto “per dare un nuovo volto agli scali e garantire qualità”, si legge in una nota diffusa dall’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale.

Secondo il comunicato, l’obiettivo della gara è “realizzare infrastrutture nuove e all’avanguardia, riorganizzare complessivamente le aree, abbellire e ammodernare gli approdi, riscoprendo il rapporto con la città“. Una “nuova visione e gestione”, che vede i container abbandondare definitivamente il capoluogo etneo per stazionare esclusivamente ad Augusta.

Gli investimenti sul porto

“Una programmazione seria, green e innovativa. In grado, da un lato, di scommettere sull’affidabilità degli interlocutori nell’attuazione degli obblighi contratturali”, dice il presidente dell’Autorità Francesco Di Sarcina, parlando di parametri di gara “rigidi” e di un “rilancio della portualità dell’area siculo-orientale”. Da realizzarsi anche con i fondi già investiti: a Catania, 150 milioni di euro. “I lavori sono in fase di avvio o già in corso di realizzazione”, prosegue Di Sarcina.

Concessione per 25 anni

Adesso c’è di più. Una nuova gara che prevede una concessione di 25 anni, “al fine di assicurare stabilità e continuità”. Chi si aggiudicherà il Porto di Catania, dovrà occuparsi di progetto e costruzione della nuova stazione marittima del porto di Catania e della gestione del terminal crocierisctico. Un’operta che “sarà realizzata con un virtuoso partenariato pubblico-privato e una spesa ripartita“. La parola d’ordine è, ancora una volta, riqualificazione: urbanistica, ambientale, sistemazione della viabilità, “implementazione dell’offerta per l’utenza”.

“È ora che il porto di Catania si apra ancora di più alla città e siamo pronti ad apprezzarlo nelle sue nuove vesti e viverlo appieno – commenta il sindaco di Catania Enrico Trantino – Lo spostamento dei container e le altre progettualità dell’Autorità portuale, condivise con la nostra amministrazione, sono tappe essenziali di un percorso lungo e complesso, i cui primi risultati si vedranno già nel 2024″.