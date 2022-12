Porto di Palermo, ok al finanziamento per rifare il bacino di carenaggio

L'annuncio del presidente dell'Autorità portuale Pasqualino Monti

PALERMO – “Il 21 dicembre annunceremo l’ottenimento del finanziamento di 81 milioni e l’inizio dei lavori per il rifacimento del bacino di carenaggio di 150 mila tonnellate al Porto di Palermo”. Lo ha detto Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale nel suo intervento di chiusura al convegno sulla “Giornata della Trasparenza”, organizzato dalla stessa Autorità portuale presso il Palermo Cruise Terminal.

Il presidente, che è anche commissario dell’opera, ha raccontato che sono stati necessari norme presentate in Parlamento per poter modificare lo stanziamento, visto che i soldi venivano spalmati in quindici anni, mentre i lavori sarebbero durati quatto anni. “Per le modifiche del finanziamento – ha concluso – la burocrazia dei ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture ha impiegato un anno e mezzo. Adesso, finalmente, con questo governo la situazione si è sbloccata e il 21 dicembre faremo l’annuncio dell’inizio dei lavori”.