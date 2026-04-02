 Palermo, sequestrati al porto rifiuti pericolosi destinati in Nigeria
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Porto di Palermo, sequestrati rifiuti pericolosi destinati in Nigeria

Rifiuti pericolosi sequestrati a Palermo
L'operazione della guardia di finanza e della dogana
IL SEQUESTRO
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1 min di lettura

PALERMO – I finanzieri e i funzionari della Dogana hanno sequestrato al porto di Palermo 20.000 chili di rifiuti speciali pericolosi destinati in Nigeria. Durante il controllo della documentazione presentata a corredo dell’operazione doganale, i funzionari hanno verificato il carico del container insieme agli ispettori dell’Arpa Sicilia.

Sono state sequestrate parti di ricambio per autoveicoli non bonificate, un rullo compressore e un autocarro usato parzialmente demolito. I rifiuti esportati sarebbero stati pericolosi per l’ambiente e per la salute.

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