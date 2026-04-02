L'operazione della guardia di finanza e della dogana

PALERMO – I finanzieri e i funzionari della Dogana hanno sequestrato al porto di Palermo 20.000 chili di rifiuti speciali pericolosi destinati in Nigeria. Durante il controllo della documentazione presentata a corredo dell’operazione doganale, i funzionari hanno verificato il carico del container insieme agli ispettori dell’Arpa Sicilia.

Sono state sequestrate parti di ricambio per autoveicoli non bonificate, un rullo compressore e un autocarro usato parzialmente demolito. I rifiuti esportati sarebbero stati pericolosi per l’ambiente e per la salute.