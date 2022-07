Porto Empedocle, 66enne muore in un incidente stradale

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

1' DI LETTURA

Incidente mortale questa mattina all’ingresso di Porto Empedocle. La vittima è Alfonso Macannuco, 66enne agrigentino residente in Belgio. Viaggiava in sella alla sua Yamaha Virago quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi sul selciato. L’uomo era rientrato in provincia per trascorrere le ferie estive. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura e i poliziotti della Stradale. Al vaglio la dinamica dell’incidente: bisognerà accertare se si è trattato di un sinistro autonomo o se un altro mezzo ha tagliato la strada al motociclista. Le condizioni del 66enne sono apparse subito gravi e per questo motivo era stato fatto atterrare d’urgenza anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.