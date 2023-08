Uomo si incatena davanti al Palasport: “Si ai migranti, no alla location”

Ad individuare la struttura sportiva era stata la Prefettura di Agrigento

PORTO EMPEDOCLE (AG) – Alfonso Crapanzano, titolare da 9 anni del panificio “Cotti al Forno”, in via Platone, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, ha inscenato una protesta davanti al suo locale incatenandosi insieme ai dipendenti per dire “no alla scelta di una struttura vicina destinata a ospitare i migranti”.

A dieci metri dal panificio “Cotti al Forno” c’è un Palazzetto dello sport inagibile da circa 10 anni che da stasera diventerà hotspot. “Ad andarci di mezzo è la mia attività, più i 14 dipendenti”, dice a LiveSicilia Crapanzano. La protesta è destinata ad allargarsi: “Si stanno unendo al sit-in anche i condomini di via Platone e altri titolari di aziende e attività. Questo è un problema che non coinvolge solo noi, anche altri imprenditori e altre attività come, ad esempio, l’albergo Carlo V”.

“Ieri sera il locale era aperto, abbiamo emesso almeno 500 scontrini – racconta ancora Crapanzano -. Oggi, a causa della protesta per sensibilizzare le autorità, abbiamo dovuto chiudere. Le perdite sono ingenti, di solito all’ora di pranzo, il locale è pieno. Le forze dell’ordine ci hanno garantito che nel giro di 48 ore verrà dismesso questo Palazzetto. Ma abbiamo timore che i tempi si allunghino”.

“In vista del Ferragosto avevamo accumulato provviste per 20 mila euro – si sfoga Crapanzano -. Adesso ho il fondato timore che tutto vada perso. Il sindaco non è intervenuto in alcun modo e non ha ancora preso posizione sulla nostra protesta. Non possiamo mandare a casa i ragazzi che lavorano. Diciamo sì all’accoglienza dei migranti ma la scelta del Palazzetto pregiudica delle attività, non possono non tenerne conto”.

Il Palasport dismesso, così come stabilito dalla prefettura di Agrigento, dovrebbe essere utilizzato per le pre-identificazioni, ma al momento le operazioni sono ferme per via della protesta. I migranti fra cui donne e bambini sono rimasti per tutta la notte sotto i gazebo del porto. A concedere la struttura che è di proprietà comunale è stata l’amministrazione cittadina. Si tratta di una soluzione tampone, della durata di una settimana in attesa che vengano ultimate le tre tensostrutture di vigili del fuoco, soccorso pubblico e Protezione civile regionale.