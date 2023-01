Porto Empedocle, deceduto Salvatore Lucido

Un infarto ha coinvolto il direttore di macchina del traghetto Cossyra.

CATANIA – Un infarto ha causato la morte ieri sera del direttore di macchina del traghetto Cossyra. Si chiamava Salvatore Lucido. Stamane il traghetto ha dovuto ugualmente partire per raggiungere da porto Empedocle l’isola di Lampedusa, per prendere a bordo i migranti, trasferimento necessario per svuotare l’hotspot dell’isola. La partenza del traghetto è stato disposta dalla Capitaneria nonostante l’assenza di un direttore di macchina. A bordo del Cossyra sono stati imbarcati 200 migranti. In serata è previsto l’arrivo nel porto empedoclino. Nel giugno 2021 a causa di un malore era morto sempre sullo stesso traghetto, fermo a Porto Empedocle, un altro direttore di macchina, il trapanese Giuseppe Scuderi.