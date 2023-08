Porto di Riposto, Aricò: “Banchina agibile da subito”

Per l'assessore regionale alle Infrastrutture "la banchina è in grado di ospitare le imbarcazioni"

CATANIA – Il porto di Riposto è aperto da subito agli yacht, senza bisogno di collaudi. Lo dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, in una replica all’appello lanciato dalla Consulta delle Imprese di Riposto – Confcommercio.

Porto di Riposto: la nota di Aricò

“I lavori realizzati con la modalità di somma urgenza del Porto di Riposto – scrive Aricò in una nota – non necessitano di alcun tipo di collaudo, non essendo interventi che interessano in alcun modo la staticità delle strutture esistenti. Tuttavia il competente servizio dell’assessorato regionale delle Infrastrutture ha redatto, anche a seguito di perizia effettuata da tecnici subacquei, una relazione aggiuntiva che conferma il nulla osta all’utilizzo della banchina”.

“La banchina del porto di Riposto – prosegue Aricò – a parere degli uffici, è perfettamente agibile ed è in grado di ormeggiare le imbarcazioni, a seguito dei tempestivi interventi di messa in sicurezza effettuati dall’assessorato nell’approdo in questione, danneggiato dalle recenti mareggiate che ne avevano causato la chiusura”.