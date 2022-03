Porto San Lepido, un giovane investito da un treno

Stop linea Fs e ripresa a binario unico con forti rallentamenti

PORTO SAN LEPIDO – Un ragazzo è stato investito e ucciso da un treno in transito a circa 1,2-1,5 km a nord della stazione ferroviaria di Porto Sant’Elpidio (Fermo) direzione Civitanova Marche (Marche). L’incidente è avvenuto verso le 15:30. Dopo l’investimento, la linea ferroviaria è stata interrotta per permettere di rimuovere il corpo dai binari e consentire tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il convoglio, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trovato improvvisamente il giovane, di origine straniera, in mezzo ai binari senza alcuna possibilità di evitare l’impatto. La dinamica comunque è al vaglio degli investigatori. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Ora il traffico ferroviario è ripreso ma è fortemente rallentato, mentre è in corso l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, con un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti per i treni in viaggio. La circolazione dei treni viene regolata tramite l’utilizzo di un unico binario ed è attivo il servizio sostitutivo con bus tra Civitanova e Porto San Giorgio per i collegamenti Regionali. Coinvolti nel temporaneo stop della linea 12 convogli e un altro parzialmente cancellato.