Posteggiatori abusivi in via Dusmet, scattano le multe

4.600 euro di multa: "pretesi compensi dagli automobilisti"

CATANIA – Maximulta da 4.600 euro e il sequestro del denaro “raccolto”, per così dire, durante la loro giornata in strada. I carabinieri della compagnia di Piazza Dante dichiarano guerra ai posteggiatori abusivi. In 6 sono stati multati, dopo esser stati individuati dai militari tra via Dusmet e piazza Alcalà.

Secondo quanto comunicato dall’Arma, i sei avrebbero “preteso un compenso dagli automobilisti per parcheggiare in stalli pubblici”. I soldi sequestrati vengono ritenuti riconducibili a un’attività illegale.

I militari sono entrati in azione assieme alla compagnia di intervento operativo del dodicesimo reggimento “Sicilia”, personale della Polizia Locale e personale dell’“Enel”. I controlli hanno infatti riguardato pure il contrasto del fenomeno furto di energia elettrica. Sei case sarebbero state allacciate direttamente alla rete elettrica pubblica.

Una dinamica ritenuta pericolosa, oltre che illegale. Allacciandosi abusivamente, si escludono tutti i dispositivi di sicurezza. Questo provoca il grave rischio di corto circuiti e inneschi d’incendio. Nei loro controlli, infine, sono stati multati dodici automobilisti per infrazioni al codice della strada.