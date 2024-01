Pozzallo, sanzionati diversi cittadini che abbandonano i rifiuti

Sono stati scoperti grazie alle telecamere

POZZALLO (RAGUSA) – Arrivano i primi risultati della campagna contro l’abbandono dei rifiuti nelle zone periferiche e non della città di Pozzallo, in provincia di Ragusa. La polizia municipale, attraverso il sistema di videosorveglianza, ha individuato molti trasgressori che sono stati già stati sanzionati.

Molte immagini registrate dalle telecamere fisse e da quelle itineranti, sono oggetto in questi giorni di analisi da parte degli operatori del comando dei vigili.

L’abbandono dei rifiuti – si legge in una nota – colpisce in maniera negativa l’immagine della nostra amata Pozzallo, danneggia la salute pubblica e inquina l’ambiente. Si ricorda che molte segnalazioni sono state fornite dai concittadini, attraverso i canali del progetto Mettili APPosto (APP, sito web e pagine social) che permette di segnalare non solo eventuali disservizi della raccolta differenziata, ma anche di inviare immagini di persone incivili che abbandonano i rifiuti in modo illegale.