 Pranzo del Club Ferrari al Kalhesa, locale storico di Palermo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Pranzo del Club Ferrari al Kalhesa, locale storico di Palermo

L'appuntamento nel locale storico sul lungomare del capoluogo
AUTO
di
1 min di lettura

PALERMO – Il Club Ferrari ha scelto Palermo per un appuntamento esclusivo e lo ha celebrato con un pranzo speciale in una delle location più iconiche della città: Kalhesa – Restaurant Club Lounge Bar, noto locale storico sul lungomare. Eleganza, atmosfera e cura dei dettagli hanno reso l’esperienza unica, con un’accoglienza all’altezza di un evento di prestigio. La scelta del Kalhesa non è stata casuale: oltre alla bellezza del locale, ha inciso la gestione professionale e competente del gestore Santo Castiglione, capace di coordinare servizio, tempi e ospitalità con grande precisione.

Un pranzo che ha unito passione, stile e convivialità, confermando ancora una volta il Kalhesa come punto di riferimento a Palermo per eventi esclusivi e momenti da ricordare.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI