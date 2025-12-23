Pranzo del Club Ferrari al Kalhesa, locale storico di Palermo

L'appuntamento nel locale storico sul lungomare del capoluogo

PALERMO – Il Club Ferrari ha scelto Palermo per un appuntamento esclusivo e lo ha celebrato con un pranzo speciale in una delle location più iconiche della città: Kalhesa – Restaurant Club Lounge Bar, noto locale storico sul lungomare. Eleganza, atmosfera e cura dei dettagli hanno reso l’esperienza unica, con un’accoglienza all’altezza di un evento di prestigio. La scelta del Kalhesa non è stata casuale: oltre alla bellezza del locale, ha inciso la gestione professionale e competente del gestore Santo Castiglione, capace di coordinare servizio, tempi e ospitalità con grande precisione.

Un pranzo che ha unito passione, stile e convivialità, confermando ancora una volta il Kalhesa come punto di riferimento a Palermo per eventi esclusivi e momenti da ricordare.