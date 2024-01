Precari all’Asp di Palermo, i sindacati: “Disponibili centinaia di posti”

Anaao Assomed, Fvm e Fials Palermo chiedono di aumentare i posti

PALERMO – Aumentare i posti a disposizione per la stabilizzazione dei precari e sospendere nelle more i concorsi per garantire priorità alle figure interne. È la richiesta che arriva da Anaao Assomed, Fvm e Fials Palermo indirizzata all’Asp di Palermo.

“Aumento dei posti irrisori”

Il 29 dicembre scorso l’amministrazione ha avviato la procedura di stabilizzazione del personale precario per la dirigenza e il comparto, ma secondo i sindacati “l’aumento dei posti destinati alla stabilizzazione è stato irrisorio o addirittura invariato nonostante gli impegni presi in un precedente incontro in cui la Direzione commissariale aveva assicurato un incremento. L’amministrazione – proseguono le sigle – si mantiene al di sotto della soglia del 50 per cento dei posti prevista dalla normativa vigente senza che se ne comprendano le ragioni“.

Secondo i sindacati Anaao Assomed, Fvm e Fials Palermo è il caso delle figure di assistente sociale che non hanno beneficiato di alcun aumento dei posti, o degli psicologi per i quali bisognerebbe aumentare da 19 a 35 i posti per poter assumere tutti gli interni. E ancora, per i tecnici della riabilitazione psichiatrica solo due i posti a disposizione mentre ne servirebbero tre per stabilizzare tutti. Solo 10 i posti in più per tecnici informatici, mentre tra i terapisti della neuropsicomotricità dell’età evolutiva restano fuori i 4 interni che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione. Per i tecnici della prevenzione sono 6 i lavoratori a tempo determinato esclusi, mentre per gli ostetrici solo un posto previsto mentre sono in otto ad avere i requisiti.

Infine per gli operatori sociosanitari a fronte di 162 posti liberi per le stabilizzazioni sono state avviate procedure soltanto per 12 posti. I sindacati chiedono infine la proroga dei contratti in scadenza al 15 gennaio in particolare per gli assistenti sociali e psicoterapeuti “per consentire al maggior numero di operatori di accedere alle procedure di stabilizzazione avendo maturato i requisiti previsti”.