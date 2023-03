Precari Covid, Cappuccio (Cisl): “Accordo importante”

Così il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, commenta la firma del protocollo per la stabilizzazione

“L’accordo sottoscritto oggi all’assessorato della Salute dall’assessore Giovanna Volo e dai sindacati sui criteri per la stabilizzazione del personale è una tappa importante di un percorso che darà certezza e dignità a questi lavoratori”. Così il segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, commenta la firma del protocollo per la stabilizzazione degli oltre 4000 precari della sanità. “L’obiettivo della Cisl – aggiunge – è quello di chiudere la pagina del precariato stabilendo regole precise e parametri chiari e quest’intesa va esattamente in questa direzione, perché fissa modalità e principi certi”.