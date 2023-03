Precari Covid, FdI puntualizza: “Pronti al confronto con la coalizione”

Assenza: "Grande intesa con il governo Schifani"

PALERMO – Fratelli d’Italia torna a precisare la sua posizione sulla vicenda dei precari dell’emergenza Covid in Sicilia. E lo fa attraverso il suo capogruppo all’Assemblea regionale siciliana, Giorgio Assenza. Un chiarimento che arriva dopo le fibrillazioni interne alla maggioranza, con i distinguo di Forza Italia, partito del governatore Renato Schifani che ha convocato a sua volta una riunione con i partiti che lo sostengono. “Così come ho già spiegato durante l’ultima seduta della commissione Sanità, ribadisco che la risoluzione messa a punto da Fratelli d’Italia sulla richiesta di stabilizzazione del personale impegnato nell’emergenza Covid non vuole essere un distinguo rispetto all’azione del governo regionale, con cui c’è grande intesa e massima collaborazione, bensì una strada per trovare una soluzione concreta e concertata con tutta la maggioranza”, afferma Assenza.

Assenza: “Pronti al confronto”

“Siamo pronti a confrontarci con la coalizione di centrodestra e il governo regionale anche in questo caso, come già avvenuto in altre occasioni, per trovare una soluzione di concerto con l’esecutivo nazionale e nell’interesse del personale che in questi anni di emergenza sanitaria ha dimostrato grande impegno e senso del dovere, operando anche in condizioni difficili”, aggiunge.