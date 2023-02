Precari Covid, Miccichè: “Governo proroghi i contratti, è scandaloso”

"I lavoratori siciliani potrebbero essere penalizzati rispetto ai colleghi di tutta Italia". Così il coordinatore regionale di FI

PALERMO – Ancora in bilico i contratti del personale assunto durante l’emergenza Covid. “Il Governo regionale si attivi celermente per rinnovare i contratti ai precari Covid che scadranno a fine mese. Sarebbe scandaloso che la Sicilia disperda una platea di lavoratori che hanno acquisito esperienza e professionalità, e che hanno fronteggiato in prima linea l’emergenza Covid”. Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè.

“Non è accettabile che ad una settimana dalla loro scadenza la Regione non abbia previsto “nessuna soluzione” per questi lavoratori che contribuirebbero a fronteggiare la carenza di organico delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Inoltre – prosegue il coordinatore degli azzurri in Sicilia – la mancata proroga farebbe perdere a questi lavoratori la continuità e creerebbe un fortissimo disagio a tutte le aziende sanitarie che ad oggi utilizzano questo personale per tutte le attività ordinarie”.

“Tra l’altro – continua Miccichè – i lavoratori siciliani potrebbero essere penalizzati rispetto ai colleghi di tutta Italia che potranno usufruire dell’emendamento approvato al Milleproroghe, presentato dalla nostra amica senatrice Daniela Ternullo, che posticipa di un anno, al 31 dicembre 2024, il termine per la maturazione dei 18 mesi di servizio, anche non consecutivi, necessari alla stabilizzazione del personale sanitario dirigenziale e non, socio – sanitario e amministrativo, previa apposita procedura selettiva. Oltre al danno, la beffa”.