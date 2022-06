Precari Covid, arriva la proroga a fine anno per le Usca

L'Asp ha invitato le Aziende sanitarie a una "ricognizione del fabbisogno", in vista di una conferma degli incarichi per 122 sanitari

CATANIA – Le Usca potrebbero continuare le attività fino alla fine dell’anno: è quanto si legge in un documento dell’Asp di Catania. La condizione per il proseguimento è che ogni Azienda sanitaria compia una ricognizione del fabbisogno e dei limiti di spesa.

La proroga

A prevedere una continuazione delle attività delle Usca è una lettera inviata dalla direttrice dell’Uoc Risorse Umane Convenzionate dell’Asp, Rosalia Cuccia, ai diversi direttori dell’Asp, a quelli dei Distretti sanitari e al commissario straordinario per l’emergenza Covid. Nella lettera, il cui oggetto è “Proroga conferimento incarichi medici Usca”, si invitano i destinatari a fornire indicazioni sulle eventuali proroghe degli incarichi straordinari per i 122 sanitari che lavorano nelle Usca.

“Con delibera n. 627 del 13/4/2022 – si legge nella lettera – sono stati prorogati al 30/06/2022 gli incarichi dei medici USCA operanti presso le 21 Usca, per un numero complessivo pari a n. 122 sanitari”.

“L’Assessorato della Salute – prosegue il testo – ha comunicato che le Aziende, in esito ad una ricognizione del fabbisogno e nei limiti di spesa assegnata, potranno valutare di prorogare le attività delle Usca fino al 31/12/2022. Stante l’approssimarsi della scadenza del 30/6/2022, con la presente si chiede alle SS.LL., previa valutazione del fabbisogno, di fornire indicazioni a questa Uoc per una eventuale proroga degli incarichi straordinari di continuità assistenziale, per i suddetti sanitari”