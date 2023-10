Precari sanità, Cisl Fp: “Completare le stabilizzazioni”

"Puntiamo a dare ai dipendenti ulteriori certezze"

CATANIA – Uno sforzo per la stabilizzazione del personale precario della sanità che ha già raggiunto i requisiti: è quanto chiede la Cisl Funzione Pubblica di Catania, in una lettera indirizzata alle principali aziende sanitarie della provincia di Catania. “Riconosciamo l’impegno delle amministrazioni – si legge nella lettera firmata dal segretario generale Cisl FP Catania Danilo Sottile – e per questo puntiamo a dare ai dipendenti ulteriori certezze sulla loro stabilità lavorativa”.

Il testo della lettera

“Con la presente – si legge nella lettera – la segreteria Cisl FP di Catania desidera esprimere profondo apprezzamento per l’avvio tempestivo delle procedure di stabilizzazione, in ottemperanza alle normative vigenti. Riconosciamo l’impegno che le amministrazioni hanno dimostrato nella creazione di un ambiente lavorativo stabile e sicuro per i dipendenti, promuovendo la stabilità occupazionale.

Tuttavia, in linea con il dettato normativo e nell’interesse della serenità dei lavoratori, desideriamo sottolineare l’importanza di garantire il completamento delle procedure di stabilizzazione in corso nel più breve tempo possibile, per tutti coloro che hanno maturato i requisiti di legge.

Questo passo è cruciale per assicurare che i dipendenti, nonostante abbiano fiducia nell’impegno delle amministrazioni a garantire la stabilità lavorativa, possano avere certezze riguardo ai tempi previsti per il raggiungimento di questo obiettivo”.

“La stabilità lavorativa – si legge ancora nella lettera di Cisl FP – è un pilastro fondamentale per il benessere dei lavoratori e per la crescita dell’azienda Ospedaliera. La certezza di un contratto a tempo indeterminato e di una posizione lavorativa stabile contribuisce in modo significativo al morale e alla produttività dei lavoratori.

Pertanto, preghiamo le aziende sanitarie di considerare attentamente questa richiesta e di adoperarsi affinché i tempi di stabilizzazione possano avvenire nel più breve tempo possibile“.