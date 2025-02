Premiate le vetrine del Concorso “Amo Sant’Agata 2025”

L'iniziativa dedicata alla Santa Patrona

CATANIA – In occasione delle celebrazioni Agatine edizione 2025, su iniziativa del Comune di Catania e del Comitato dei festeggiamenti Agatini, si è svolta presso la sede dell’Assessorato alle attività produttive di Catania la premiazione del concorso denominato “AMO SANT’AGATA” edizione 2025. Bandito per sancire la migliore vetrina espositiva dedicata alla Santa patrona, tra le attività commerciali che hanno partecipato.

La consegna delle targhe ai vincitori e stata effettuata in presenza dell’Assessore alle attività produttive Giuseppe Musumeci e dei promotori dell’iniziativa, il presidente della commissione dott. Giovanni Saguto, sigla Ascom Confcommercio, ed il vice presidente Lorenzo Costanzo segretario Cidec associazione di categoria.

Le targhe ai vincitori delle vetrine giudicate più belle nelle tre categorie popolare, creativa e religiosa. Per la vetrina popolare il premio è stato consegnato alla titolare del bar Cafe’ Prestipino via Etnea. Il premio della vetrina creativa è stato consegnato al titolare del negozio Friggeri via Garibaldi 29. Il premio vetrina religiosa e andato alla tabaccheria Salice, piazza Ettore Majorana 3.

Le associazioni di categoria e la commissione giudicatrice hanno ringraziato il Comitato dei festeggiamenti Agatini e la Banca di Pachino. Appuntamento all’anno prossimo.