Premio Alessi agli scrittori Catena Fiorello, Stefania Auci e Salvo Toscano

CATANIA – Un concerto dell’Orchestra sinfonica siciliana, diretto da Beatrice Venezi, e una serata tra i giardini di Palazzo d’Orléans. Sono stati celebrati così i vincitori della prima edizione del Premio Giuseppe Alessi, istituito dal governo Schifani. Un riconoscimento per uomini e donne che in Sicilia si sono distinti per il loro impegno etico, sociale, culturale e artistico in favore della comunità.

Un’edizione dedicata alla letteratura. Protagonisti tre talenti siciliani. Sono Catena Fiorello Galeano, autrice, conduttrice tv e scrittrice. Stefania Auci, scrittrice che ha raggiunto il successo con i romanzi sulla famiglia Florio. E Salvo Toscano, giornalista e autore noir con la saga dei fratelli Corsaro.

Le parole di Beatrice Venezi

Sul podio, ieri durante la serata di premiazione, la giovane direttrice d’orchestra toscana Beatrice Venezi. Consigliere del ministro della Cultura per la musica e direttore artistico della Fondazione Taormina Arte, è al suo esordio a Palermo. Esordisce con un programma dedicato a Pëtr Il’ič Čajkovskij. “Sono molto felice di essere a Palermo. Dopo alcune esperienze nella Sicilia orientale, a Taormina e a Catania – ha detto Venezi – approdo per la prima volta nella Sicilia occidentale, in quella che ha il respiro di una capitale”.

Il presidente Schifani

Ad accogliere premiati e ospiti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha fortemente voluto l’istituzione di questo premio. Allo scopo di onorare la figura e gli insegnamenti del primo presidente della Regione Giuseppe Alessi. E per valorizzare i numerosi talenti di questa terra. «Alessi, convinto assertore dell’Autonomia e tra i padri nobili del nostro Statuto, è un esempio di passione politica e civile al servizio della Sicilia – ha sottolineato Schifani – Con il premio a lui dedicato, oltre a rendergli omaggio, contribuiremo a tenere vivi i suoi insegnamenti affinché possano essere presi ad esempio anche dalle giovani generazioni. Siamo onorati di avere avuto con noi la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi”.