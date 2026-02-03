Premio Francese 2026 ai giornalisti Mario Mamo e Angela Iantoscia

La cerimonia al teatro Massimo venerdì 6 febbraio alle 17.30

PALERMO – Sono Alessio Mamo e Angela Iantosca i vincitori dei premi dedicati alla memoria di Mario e Giuseppe Francese. La cerimonia di consegna, presentata da Tiziana Martorana, si terrà venerdì 6 alle 17,30 nella saletta Onu del Teatro Massimo di Palermo.

Mamo, fotoreporter catanese, lavora per prestigiose testate internazionali e ha documentato guerre, il dramma delle migrazioni, i crimini contro i rifugiati. Iantosca, originaria di Latina, è una giornalista impegnata su più fronti: mirabili alcuni suoi lavori per raccontare il lato oscuro della tossicodipendenza ma anche crudi scenari legati alla violenza della ‘ndrangheta.

Nel corso della cerimonia un riconoscimento sarà consegnato anche alla collega Lucia Basso, moglie del giornalista Corrado Maiorca, scomparso il primo gennaio scorso e ideatore del Premio Francese. La manifestazione, che quest’anno vivrà in un secondo momento a maggio, è organizzata dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia, presieduto da Concetto Mannisi, in collaborazione con il Comune di Palermo, il Giornale di Sicilia, l’associazione Uomini del Colorado e con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei giornalisti. Anche quest’anno ha potuto contare sul supporto grafico di Danilo Li Muli.

La commissione è presieduta dal giornalista e scrittore Gaetano Savatteri e composta da Giulio Francese, figlio di Mario e fratello di Giuseppe; Felice Cavallaro, inviato del Corriere della Sera; Nello Scavo, inviato di Avvenire; dai giornalisti Salvatore Cusimano, Franco Nicastro, Tiziana Martorana e Lidia Tilotta, Concetto Mannisi e dal direttore del Giornale di Sicilia Marco Romano.

Nell’ambito della premiazione e nello spirito del tema di quest’anno – “Territori feriti tra paure e voglia di riscatto” – si discuterà in un talk di ciò che sta accadendo nelle periferie di Palermo e non solo. Ne parleranno il sindaco Roberto Lagalla, il procuratore capo Maurizio De Lucia, la dirigente scolastica dello Sperone Pertini, Antonella Di Bartolo e l’attore e drammaturgo Gigi Borruso, che opera nel quartiere dei Danisinni. Modera Lidia Tilotta.