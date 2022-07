Premio Ussi Estate, mercoledì 20 luglio la cerimonia di consegna

La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, sarà ospitata dal Country Time Club di Palermo

PALERMO – Si terrà mercoledì 20 luglio alle 19 al Country Time Club in via dell’Olimpo 5 a Palermo la cerimonia di consegna della settima edizione del Premio Ussi Estate. La manifestazione che ogni anno assegna i riconoscimenti agli atleti e ai tecnici che si sono messi in evidenza nel corso della stagione agonistica sarà ospitata nella piazzetta davanti le scuderie del circolo palermitano nell’ambito della XXXIII edizione dei Palermo Ladies Open.

Il Premio Ussi Estate è stato istituito per riconoscere agli atleti siciliani il giusto merito per le imprese appena compiute da parte di chi le ha raccontate per radio o televisione o riportate sui giornali o ancora su agenzie o testate online.

Fra gli sport che saranno protagonisti nel racconto delle imprese compiute nella stagione 2021/2022 ci saranno il calcio, con la promozione in serie B del Palermo, che sul palco del Country sarà rappresentato dal presidente Dario Mirri; la pallanuoto, con la cavalcata in Europa del Telimar interrotta solo all’ultimo atto della Len Euro Cup dai catalani del Sabadell e il tennis, con la giocatrice Dalila Spiteri che ha vinto il Master regionale ottenendo la Wild Card per il tabellone di qualificazione ai Palermo Ladies Open. Fra i premiati ci saranno anche l’ex arbitro internazionale Rosario Lo Bello che riceverà un riconoscimento alla sua prestigiosa carriera e il giornalista Fabio Russomando. Protagonisti della cerimonia di premiazione anche automobilismo, pallavolo, atletica e basket. La commissione dell’Ussi Sicilia, dopo avere deciso l’ambito delle attività sportive da premiare, sta ultimando l’elenco dei nomi degli altri premiati in base alle segnalazioni ricevute dai colleghi.

A presentare la cerimonia di consegna dei premi saranno il segretario generale dell’Ussi Alessia Anselmo e il vicepresidente regionale Valerio Tripi.