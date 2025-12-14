Prenota b&b con un documento falso: scatta un arresto a Catania

Il 33enne non aveva alcun titolo per permanere in territorio italiano

CATANIA – La Polizia di Stato ha arrestato un tunisino di 33 anni che ha utilizzato un documento falso per prenotare una stanza in un b&b di piazza Iolanda, a Catania.

L’uomo si è presentato nella struttura ricettiva e al momento di formalizzare la prenotazione ha esibito al titolare una carta d’identità elettronica che è stata registrata nei sistemi delle forze di Polizia. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti è emerso che il 33enne non aveva alcun titolo per permanere nel territorio dello Stato. Per cui è apparso anomalo che, addirittura, potesse avere con sé una carta d’identità.

Passaporto scaduto

Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno appurato che il 33enne aveva un passaporto scaduto da due anni. Grazie all’ausilio degli agenti della Polizia di Frontiera, hanno eseguito verifiche mirate sul documento presentato al b&b.

I poliziotti della Frontiera hanno compiuto una scansione tecnica della carta di identità presentata, attraverso un moderno macchinario in grado di verificare l’autenticità dei documenti. Immediatamente è stata rilevata l’irregolarità del documento in quanto privo dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge, per cui è stato posto sotto sequestro. Per questo motivo, il documento è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato.