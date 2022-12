Interviene Giuseppe Famiano (Filca Cisl)

1' DI LETTURA

Catania. “Siamo fortemente preoccupati per il ritardo della cassa integrazione dei lavoratori Cmc, che da quattro mesi si trovano a fronteggiare una situazione insostenibile, visto che non percepiscono nessun sostegno economico”. Lo dicono, in una nota congiunta, il segretario generale, Giuseppe Famiano e il componente di segreteria Domenico Murabito, che aggiungono: “Ci auguriamo che si trovi al più presto una soluzione o temiamo il peggio perché nonostante, nell’ultimo incontro tenutosi il 12 settembre 2022, i ministeri di Sviluppo Economico e ministero del Lavoro abbiano dato l’ok per prorogare di altri 12 mesi gli ammortizzatori sociali dei lavoratori di CMC, ad oggi nessun decreto di autorizzazione è stato emanato dal Governo. Solo a Catania si contano oltre cento unità attualmente in cassa integrazione ed è chiaro che senza questo decreto l’Inps non può pagare un euro ai lavoratori che aspettano da settembre e che già si trovano in una situazione economica disperata. A ciò si aggiunge – prosegue la nota – anche l’incertezza che riguarda la vicenda legata al piano di salvataggio dell’azienda che non vede soluzioni a breve tempo per cui la speranza di impiegare le maestranze nei cantieri diventa assai improbabile. Come sindacato facciamo appello ai governi Nazionale e Regionale affinché possano attivarsi immediatamente per risolvere questa drammatica situazione e garantire un sostegno economico per tutelare il futuro di questi padri di famiglia”.