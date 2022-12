Presa, l’Immacolata nel borgo

L'evento enogastronomico dedicato alle tradizioni rurali dell'Etna e alla cucina tipica siciliana

1' DI LETTURA

Catania. Incontro con la tradizione dell’Etna e la cucina tipica siciliana, ricavato devoluto alla rigenerazione del Borgo Tutto pronto al borgo di Presa, frazione di Piedimonte Etneo, per la terza edizione dell’Immacolata nel Borgo, evento enogastronomico dedicato alle tradizioni rurali dell’Etna e alla cucina tipica siciliana. I cittadini di Presa, piccolo villaggio sul versante nord-est del vulcano, aprono le porte del paese in occasione della festività dell’Immacolata e del week end di ferie che si prospetta per migliaia di siciliani e italiani. Il ricavato dell’iniziativa, realizzata dalle associazioni “Il Borgo di Presa” e “Pro Loco Presa” con il patrocinio del Comune di Piedimonte Etneo, verrà devoluto alle azioni di rigenerazione e promozione sociale del borgo. “A Presa abbiamo la fortuna – spiegano i presidenti delle due associazioni, Antonio Vasta e Salvatore Catanzaro – di vivere con semplicità, ancora a contatto con la genuina cultura rurale”.