Presentato “Etneb”: evento dedicato all’Etna ed ai Nebrodi

L'assessore Amata: "Autunno ed enogastronomia binomio perfetto"

MESSINA – Etneb, turismo ed enogastronomia. Al via il progetto pilota “Le vie della lava e le contrade dell’Etna/Nebrodi taste and travel” dell’Assessorato regionale al Turismo, finanziato dal Ministero del Turismo.

Quattro fine settimana a partire dal 25 ottobre al 17 novembre. Con 250 strutture coinvolte e 30 eventi che interesseranno i due territori siciliani dell’Etna e dei Nebrodi.

Il progetto

La presentazione all’interno del Museo regionale Accascina di Messina alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo Elvira Amata, che ha illustrato il progetto, insieme al funzionario del Dipartimento afferente, Sergio Scaffidi.

A dare il benvenuto il direttore del Museo, Orazio Micali e l’assessore comunale alla cultura di Messina, Vincenzo Caruso.

“Dedicato all’Etna e ai Nebrodi”

“Un progetto innovativo che sfrutta la mitezza del clima e la bellezza dei paesaggi autunnali in Sicilia, – ha dichiarato Amata – destinato ai visitatori e ai siciliani che vogliono intraprendere questo viaggio sensoriale fra esperienze visive e di gusto.

Il progetto pilota dedicato ai territori dell’Etna e dei Nebrodi sarà solo il primo di altre manifestazioni che seguiranno questo format. Che coniuga il turismo eno-gastronomico e territoriale alla stagione autunnale con tutte le sue caratteristiche climatiche e paesaggistiche”.

“Una ricca programmazione”

“Un’occasione concreta – continua l’assessore – per implementare un segmento strategico come quello eno-gastronomico che già trova espressa previsione all’interno della ricca programmazione dell’assessorato. E che sono certa favorirà ulteriori iniziative in altri territori dell’isola, stimolando nel frattempo la destagionalizzazione dell’offerta turistica. Che rimane obiettivo centrale nel lavoro del governo Schifani per lo sviluppo del settore”.