Lagalla: "Per vedere complete le opere sarà necessario del tempo, ma non stiamo parlando di un libro dei sogni"

PALERMO – In occasione della Giornata nazionale delle periferie, il sindaco Roberto Lagalla, insieme alla Giunta comunale, ha presentato il quadro degli interventi in corso di realizzazione e di prossima attuazione nell’area della Costa Sud, un programma integrato di opere e progetti che punta a ridisegnare il volto di una delle aree più strategiche e complesse della città.

L’Amministrazione comunale, attraverso una programmazione strategica e l’impiego sistemico delle risorse disponibili, ha avviato un percorso di trasformazione che mira a ricucire il rapporto tra il centro urbano e la periferia litoranea, restituendo alla città oltre 7 chilometri di costa e promuovendo un nuovo modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sulla qualità dei servizi e sulla valorizzazione del territorio.

Gli interventi previsti

Il piano si articola attraverso cinque principali linee di intervento: rigenerazione ambientale, opere di urbanizzazione primaria, sport e tempo libero, edilizia scolastica e progetti di inclusione sociale. Complessivamente sono 31 i progetti previsti nell’area della Costa Sud, con interventi che riguardano i quartieri dello Sperone, della Bandita e di Brancaccio.

Tra le opere figurano, ad esempio, la realizzazione del Parco a Mare dello Sperone, la riqualificazione del porto e del lungomare della Bandita, la costruzione dell’asilo “I Piccoli di Padre Pino Puglisi” e dell’asilo di via XXVII Maggio, oltre alla realizzazione dello svincolo di Brancaccio. A questi si affiancano numerosi interventi di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture, dalla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi al rifacimento dei sistemi fognari, fino alla riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica e degli edifici scolastici.

Lagalla: “Piano di interventi che vale 200 milioni di euro”

“Quello che presentiamo oggi è un piano integrato di interventi che vale complessivamente oltre 200 milioni di euro e che rappresenta una delle più importanti operazioni di trasformazione urbana mai avviate a Palermo e, segnatamente, nella Costa Sud”, ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.

“Parliamo di un’area della città che per decenni è stata trascurata e che ancora oggi porta evidenti le ferite del ‘sacco di Palermo’. Per questa ragione, abbiamo scelto di mettere in campo una strategia organica, capace di intervenire contemporaneamente su più fronti, dalla rigenerazione urbana all’edilizia scolastica, dalle infrastrutture ai servizi per la comunità. È un piano integrato perché vuole offrire ai cittadini nuove opportunità e una migliore qualità della vita: un’offerta scolastica più moderna, nuovi spazi per lo sport e il tempo libero, servizi più efficienti e, soprattutto, la possibilità di tornare finalmente a vivere il mare e la costa come patrimonio collettivo della città”.

“Sappiamo che per vedere completate tutte le opere sarà necessario del tempo, ma non stiamo parlando di un libro dei sogni. Si tratta di interventi concreti, già finanziati con risorse certe, parecchi dei quali già in fase di realizzazione. È una visione che sta diventando realtà e che segna l’inizio di una nuova stagione di sviluppo per la Costa Sud e per Palermo”.