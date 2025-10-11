Pretendevano la cessione gratuita del terreno, arrestati padre e figli

Sono accusati di tentata estorsione

TORTORICI (MESSINA)- Tre uomini, padre e due figli di 64, 39 e 34 anni, di Tortorici, sono stati arrestati dai carabinieri per tentata estorsione, i due fratelli anche per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei loro confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, con braccialetto elettronico, emessa dal gip di Patti su richiesta del procuratore Angelo Cavallo.

Le indagini

Le indagini, condotte dai carabinieri della sezione operativa di Sant’Agata e della stazione di Tortorici, sono state avviate dopo la denuncia di due proprietari terrieri del centro montano che hanno raccontato di essere stati minacciati e aggrediti dai tre che avevano acquistato un terreno confinante e pretendevano, senza titolo, la cessione gratuita di porzioni di terreno. Le vittime, intimorite dalle continue pressioni, avevano dovuto abbandonare le loro proprietà.

Dalle indagini è emerso, inoltre, anche il coinvolgimento dei due figli nel traffico di droga.

Nel febbraio 2025 i carabinieri li hanno seguiti fino in provincia di Catania, dove avevano acquistato un notevole quantitativo di stupefacenti. L’auto dei sospettati è stata bloccata dopo un breve inseguimento: all’interno sono stati trovati circa 500 grammi di cocaina e 7 grammi di marijuana, destinati allo spaccio nei Nebrodi.

Il 39enne è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari dopo la convalida. Il fratello 34enne è stato raggiunto oggi dallo stesso provvedimento.