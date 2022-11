Prevenzione, l’open day dell’Asp di Palermo fa tappa a Ficarazzi

L'iniziativa dell'azienda sanitaria provinciale in via Nassirya e al Municipio dalle 9.45 alle 16.30

PALERMO – Novantesima tappa stagionale domani (sabato 12 novembre) dell’Open Day itinerante dell’Asp di Palermo. I camper dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo saranno a Ficarazzi dove, in via Nassirya, e nei locali del Municipio, saranno garantite – dalle 9.45 alle 16.30 – una lunga serie di prestazioni.

Gli esami, tutti gratuiti e con accesso diretto, comprendono: prevenzione cardiovascolare (visita, ECG ed Ecocardiogramma); screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili (HIV, HCV/ Epatite C e Sifilide); screening del tumore della mammella (mammografia a bordo del camper dedicato per donne di età compresa tra 50 e 69 anni); screening del cervicocarcinoma (Pap Test ed HPV Test per donne tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (50-69 anni).

In funzione, come in tutte le tappe dell’Open Day dell’Asp, anche il “Punto vaccinale mobile” per le somministrazioni (anche domiciliari) anticovid ed antinfluenzali. A Ficarazzi gli operatori dell’Azienda sanitaria somministreranno anche i vaccini “tradizionali” obbligatori e raccomandati, e cioè: Anti HPV; Anti Meningococco B; Anti Meningococco ACWY; Anti Difterite, Tetano, Pertosse a; Polio; Anti Morbillo, Parotite, Rosolia e Varicella.

In funzione anche uno sportello amministrativo per effettuare operazioni che solitamente vengono assicurate negli uffici dell’Asp, come cambio medico, rinnovo tessera sanitaria, esenzione ticket per reddito ed esenzione ticket per patologia.