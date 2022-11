Prevenzione, open day dell’Asp di Palermo a Misilmeri

Il dg Daniela Faraoni: "Grande attenzione per la prevenzione"

PALERMO – Visita, elettrocardiogramma ed ecocardiografia senza prenotazione e con accesso diretto. Sono le prestazioni che da domani (mercoledì 9 novembre) a Misilmeri l’Asp di Palermo garantirà negli Open Day Itineranti, iniziativa sulla prevenzione che in un anno ha fatto registrare oltre 16 mila esami, consentendo di diagnosticare 35 tumori.

Oltre al consueto programma che comprende gli screening oncologici (per la prevenzione del tumore della mammella, del cervicocarcinoma e del tumore del colon retto) e delle vaccinazioni (anticovid, antinfluenzale e tradizionali) dall’Open Day di domani a Misilmeri, viene inserita anche la prevenzione cardiovascolare. Il servizio sarà curato dal Primario dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale Ingrassia, Sergio Fasullo.

“La presenza nelle nostre piazze di un numero sempre più ampio di specialisti che si occupano e anche di attività di prevenzione diverse dagli screening oncologici tradizionalmente riconosciuti – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – vuole essere un incipit importante per radicare nella convinzione della gente che l’attività di prevenzione è fondamentale. E’ un atto di amore per se stessi e per i propri cari. Tenderemo sempre di più ad allargare i contenuti degli Open Day Itineranti. Da domani prenderà il via un’importantissima attività di prevenzione cardiovascolare e a breve, grazie anche ad una donazione ricevuta per un premio che ci è stato riconosciuto, potremo anche portare lo screening oculistico, in particolare per la prevenzione del glaucoma”.

L’Open Day di Misilmeri è in programma nell’Area Artigianale dove domani dalle 9.45 alle 16.30, gli utenti di tutto il comprensorio potranno effettuare visite ed esami gratuiti. Sarà presente anche il camper dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse. A bordo dell’ambulatorio mobile verrà fatto un prelievo ematico per HIV, HCV (Epatite C) e Sifilide. Come in tutte le tappe dell’Open Day Itinerante, sarà anche attivo uno sportello amministrativo.