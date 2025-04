Meteo Sicilia: isola ai margini del maltempo ma nubi in aumento

Le condizioni metereologiche dei prossimi giorni

PALERMO – Le previsioni meteo per mercoledì 23 aprile indicano condizioni meno instabili per la Sicilia rispetto ad altre aree d’Italia. Secondo iLMeteo.it sull’isola la probabilità di rovesci sarà inferiore rispetto al resto del Sud, dove sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti con possibili precipitazioni.

Tuttavia, l’intera giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera via via più instabile su tutta la Penisola. Sin dal mattino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni iniziali al Nordest e sul Centro-Sud montuoso. Nel pomeriggio l’instabilità, con rovesci e temporali, si estenderà all’arco alpino e a molte zone del Centro-Sud.

Tendenza per giovedì e venerdì

Per giovedì 24 aprile, le previsioni indicano condizioni a tratti piovose sulle coste della Campania e della Calabria tirrenica e diffusamente sulla Puglia, mentre non ci sono indicazioni specifiche per la Sicilia. Al Centro-Nord, tempo perturbato sulle Alpi e Prealpi, piogge possibili sulle regioni adriatiche, Lazio e Umbria.

Venerdì 25 aprile il tempo al Sud dovrebbe essere prevalentemente asciutto, anche se con cielo spesso molto nuvoloso; solo la Puglia potrebbe vedere qualche pioggia in nottata. Al Centro-Nord, maggiore probabilità di pioggia sul Nordest e sui settori adriatici e appenninici, più soleggiato altrove.

Instabilità generale sul Paese

Nel complesso, l’Italia si prepara a giornate caratterizzate da instabilità crescente. La nuvolosità sarà diffusa e diverse regioni dovranno fare i conti con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente al Centro-Nord e in alcune aree del Meridione.

Anche se la Sicilia sembra rimanere più ai margini dei fenomeni più intensi, soprattutto nella giornata di mercoledì, un aumento della copertura nuvolosa è comunque atteso sull’isola nei prossimi giorni, inserito in questo quadro di generale variabilità atmosferica.

