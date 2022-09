Prima circoscrizione, Nicolao proclamato vicepresidente

A proclamarlo è il segretario generale del comune di Palermo

PALERMO – Eletto il vice presidente della Prima Circoscrizione, si tratta di Antonio Nicolao. A proclamarlo è il segretario generale del comune di Palermo.

Dopo il nulla di fatto delle prime due votazioni, che si sono concluse con 5 voti a testa per Antonio Nicolao del Pd e 5 per Francesco Tramuto di FI, il funzionario dell’ufficio amministrativo aveva inviato un quesito al segretario generale del comune di Palermo, che ha sciolto in favore di Nicolao, per via della clausola del regolamento del consiglio comunale che, nella fattispecie attribuisce al più anziano per età la carica in questione.

Motivo per cui nella mattina di ieri è stato proclamato Antonio Nicolao la seconda carica del parlamentino del centro storico. Nel ringraziare Brancato, Sorci, Calabrese e Castiglia, mi pregio dice Nicolao, di ricoprire per la terza volta questa carica istituzionale promettendo di portarla avanti con impegno e lealtà.