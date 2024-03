Prima l’Italia, l’incontro dei consiglieri con i commercianti del centro

L'iniziativa per raccogliere le richieste all'amministrazione

CATANIA – I consiglieri comunali del gruppo consiliare della Lega – Prima L’Italia al Comune di Catania martedì 26 Marzo, alle ore 10,30, nello spiazzo antistante la Chiesa di S. Biagio in piazza Stesicoro terranno un incontro/conferenza stampa con una rappresentanza dei commercianti del centro storico catanese i cui esercizi di vendita e di ristorazione insistono nell’area compresa fra piazza Stesicoro, Via Manzoni, Via Etnea, Piazza Adamo e Via Antonino di Sangiuliano.

“L’incontro – spiega il capo gruppo della Lega/Prima L’Italia Giuseppe Musumeci – sollecitato da un nutrito gruppo di esercenti e operatori del centro cittadino servirà tanto ad acquisire, dai diretti interessati, le problematiche del settore e le richieste nei confronti dell’Amministrazione comunale quanto per avviare un percorso politico di confronto con la cittadinanza e con le categorie produttive, sociali, sportive e culturali del territorio al fine di comprenderne le necessità e bisogni e, quindi, potergli dare maggiore voce all’interno dell’Assemblea cittadina e presso l’Amministrazione Comunale”.

Prima l’Italia, l’incontro con i commercianti

“In questo senso – prosegue il capogruppo della Lega/Prima L’Italia – da martedì daremo avvio al primo incontro, di una più ampia fase di ascolto delle diverse realtà cittadine, teso a trovare soluzioni, condivise ed efficaci, ai piccoli e grandi problemi che affliggono e caratterizzano la nostra città al fine di coniugare gli interessi dei diversi attori sociali del territorio ovvero di residenti, operatori economici, sociali e culturali con l’esigenza di restituire a Catania il ruolo di una grande metropoli del sud proiettata con vocazione di moderna città europea”.

“Le problematiche legate alla viabilità cittadina e alla mobilità sostenibile, la necessaria di definire quanto prima un efficiente piano parcheggi attorno al centro cittadino così come l’attenzione agli elementi che dovranno caratterizza il nuovo piano di sviluppo urbanistico e i regolamenti di governo dei settori produttivi della nostra comunità saranno, quindi, parte integrante dell’azione a cui martedì daremo il via”, conclude Musumeci.