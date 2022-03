“Prima l’Italia”, il plauso degli autonomisti

Il commento del deputato Di Mauro.

PALERMO – “Prima l’Italia può rappresentare per gli autonomisti siciliani il coronamento di un percorso avviato già diversi anni fa con la Lega”. Così l’autonomista Roberto Di Mauro plaude all’iniziativa di Salvini.

“Accogliamo con favore l’idea lanciata da Matteo Salvini della federazione di centrodestra. Prima l’Italia può rappresentare per il Movimento Nuova Autonomia il coronamento di un percorso avviato già diversi anni fa con la Lega che, valorizzando il civismo e le istanze territoriale, per le quali il nostro movimento si è sempre battuto, può risultare la carta vincente per il centrodestra, prima in Sicilia e poi, come già altre volte è accaduto, anche in Italia.” Questo il commento del leader degli autonomisti in Sicilia, Roberto Di Mauro sulla notizia della federazione di centrodestra lanciata in serata da Salvini.