Prima neve a Piano Battaglia e sui Nebrodi

Le nevicate continueranno nel corso della giornata di oggi

1' DI LETTURA

Primo manto bianco di neve a Piano Battaglia, la meta sciistica preferita dai palermitani. A documentarlo le immagini di Weather Sicily, ricavate dalla webcam installata al Ristoro dello Scoiattolo. Le nevicate continueranno per tutta la giornata di oggi, ma a quote abbastanza elevate. Temperature comprese fra zero e 2 gradi. Domani è prevista neve fin dalle prime luci dell’alba, con un picco che dovrebbe arrivare intorno alle ore 19. Da giovedì la situazione dovrebbe migliorare. Per il momento, non sono previste altre precipitazioni a carattere nevoso.

Neve anche sui Nebrodi

Nevica anche sui Nebrodi. I primi fiocchi bianchi sono stati avvistati presso la località Villa Miraglia, a circa 1500 metri di altitudine.