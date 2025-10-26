Prima sconfitta per la Trapani Shark, grande serata di Tortona

Repesa: "Noi male in difesa"

TORTONA (ALESSANDRIA) – Prima sconfitta in campionato per la Trapani Shark, che però torna dalla trasferta di Tortona. La Bertram Derthona vince per 108 a 100, con i granata che cedono soltanto nell’ultimo quarto.

La partita di Tortona

I padroni di casa hanno giocato la partita perfetta dal punto di vista offensivo, trovando un super Baldasso capace di mettere a segno un 6/7 dalla lunga distanza nei minuti finali del match. Tortona chiuderà la partita con 17 tiri pesanti a segno su 27: un 63% che ha tagliato le gambe ai ragazzi di Repesa che hanno potuto contare su un ottimo Allen (22 punti per lui) e sul ritorno in grande spolvero di Alibegovic (17).

Repesa: “Male in difesa”

Nel dopogara, però, il coach granata mostra tutto il suo disappunto. “Se si subiscono 108 punti in trasferta vuol dire che non si merita di vincere – le sue parole -. Non ci siamo stati con la testa, soprattutto in difesa”.

