Prima uscita del Catania: ne fa 7 contro l’Assisi

Allenamento congiunto da 70 minuti

CATANIA – In campo, nel pomeriggio di ieri, Il Catania per il primo allenamento congiunto del pre-campionato. Sugli spalti del “Degli Ulivi-Enzo Boccacci”, per il test con l’Assisi neopromosso in Prima Categoria, circa 200 spettatori.

Al termine dei 70 minuti di gioco suddivisi in due tempi da 35’, la partitella si è conclusa sul 7-0 per la formazione guidata da Mimmo Toscano.

Nella frazione iniziale, poker rossazzurro: l’assist di Quaini consente a Bouah di siglare di testa il primo gol del pre-campionato etneo; Castellini raddoppia, nuovamente di testa, capitalizzando il suggerimento da calcio d’angolo di Di Tacchio; D’Andrea sfrutta la sponda aerea di Bouah sull’apertura di Sturaro e infine Luperini, imbeccato da D’Andrea, aggira il portiere e deposita in rete.

Nella ripresa, tre volte a segno: D’Andrea prima serve in area Carpani, che timbra la quinta marcatura, e poi realizza la sua doppietta raccogliendo l’invito di Quaini dal fondo; infine il tap-in vincente di Popovic, dopo il palo colpito dallo stesso D’Andrea.

Il tabellino

Assisi-Catania 0-7

Marcatori: pt 12’ Bouah, 16’ Castellini, 24’ D’Andrea, 37’ Luperini; st 22’ Carpani, 27’ D’Andrea, 28’ Popovic.

Catania così in campo: 1 Furlan (1’st 12 Bethers); 2 Ierardi, 6 Di Gennaro, 4 Quaini; 8 Bouah, 5 Sturaro, 7 Di Tacchio, 3 Castellini (K); 10 Luperini (1’st 14 Popovic), 11 Carpani; 9 D’Andrea. A disposizione: 22 Laukzemis.

[Foto Catania Fc]