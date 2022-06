Primarie, Conte: “Lasciateci confrontare”

L'ex premier prova a rasserenare gli animi.

PALERMO – L’avvocato del popolo Giuseppe Conte arriva in Sicilia nei giorni roventi della campagna per le amministrative e delle trattative del fronte progressista sulle primarie di coalizione. Dopo la spaccatura di ieri sera, Giuseppe Conte, così come l’alleato Enrico Letta, cerca di smorzare i toni e di gettare acqua sul fuoco dello scontro. “Il percorso delle primarie in Sicilia che si sta compiendo è corretto: muove dai programmi, dalla definizione delle misure programmatiche che servono alla Sicilia. Dai contenuti si sta passando a definire le regole per individuare l’interprete migliore per realizzare questo piano”, dice ai cronisti.

“C’è un confronto in atto – aggiunge – e sarebbe la prima volta che Pd e M5s si confrontano e si ritrovano a condividere questo percorso di selezione dei candidati. C’è un confronto in atto, è un’esperienza inedita, lasciateci confrontare, troveremo sicuramente una soluzione”, assicura il leader dei pentastellati. E in attesa che il rebus trovi una soluzione e le modalità di voto un’impronta chiara c’è già chi pensa alle politiche.

Le primarie di coalizione saranno un modello da esportare nel resto d’Italia? Conte mette le mani avanti. “Per le politiche fortunatamente c’è tempo. Avremo tutto il tempo per riflettere”. “Per il M5S – spiega – qualsiasi alleanza, lo dico sempre, deve muovere dai contenuti, dai programmi. Delle volte abbiamo preferito andare da soli quando abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni per presentare un progetto politico serio e credibile ai cittadini”.