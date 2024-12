La catena d'abbigliamento è alla ricerca di diverse figure professionali

La famosa catena irlandese Primark, nota per la vendita di abbigliamento e accessori a prezzi competitivi, ha aperto nuove selezioni per il suo punto vendita presso il Centro Commerciale “Centro Sicilia” a Misterbianco, in provincia di Catania. Si tratta di un’occasione interessante per chi cerca lavoro nel settore della moda e del retail, con posizioni che offrono stipendi competitivi e opportunità di crescita.

Primark, fondata in Irlanda, si è affermata a livello globale grazie al suo modello di business incentrato sull’offerta di prodotti a prezzi accessibili, senza rinunciare alla qualità e allo stile. In Italia, il primo negozio ha aperto nel 2016 ad Arese, vicino Milano, e da allora il marchio ha continuato a espandersi in diverse città italiane, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di moda a basso costo.

Primark assume diverse figure professionali

Per la sede di Catania, Primark assume diverse figure professionali. Tra i profili ricercati troviamo addetti alle vendite, store manager, team manager e addetti alle vendite appartenenti alle categorie protette. Le posizioni disponibili offrono contratti con condizioni interessanti e possibilità di crescita professionale.

Requisiti

Il ruolo di addetto/a alle vendite richiede disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica. Sono favoriti i candidati di età inferiore ai 24 anni o superiore ai 55 anni. Questa figura si occuperà dell’assistenza al cliente e della gestione operativa del punto vendita.

Per il ruolo di Store Manager Sud Italia, Primark cerca candidati con esperienza manageriale nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori. È richiesta la capacità di guidare e sviluppare un team manageriale, con disponibilità a lavorare nei punti vendita del Sud Italia. Questa posizione offre una retribuzione annua lorda a partire da 46.000 euro, con bonus e adeguamenti in base all’esperienza.

La figura di Team Manager è ideale per chi desidera crescere professionalmente all’interno dell’azienda. I candidati devono avere almeno un anno di esperienza nel retail o nella grande distribuzione organizzata e devono essere dinamici, proattivi e disponibili a trasferimenti nazionali. Per questa posizione, la RAL parte da 30.500 euro, con bonus e prospettive di crescita.

Infine, Primark assume anche addetti/e alle vendite appartenenti alle categorie protette, come previsto dalla Legge 68/99. Per candidarsi a questa posizione è necessaria l’iscrizione alle liste delle categorie protette e, preferibilmente, un’esperienza pregressa nel settore della vendita al dettaglio.

Come candidarsi

Le selezioni sono già aperte e chi è interessato può inviare la propria candidatura tramite il sito ufficiale di Primark, dove sono disponibili ulteriori dettagli sui requisiti e le modalità di candidatura. Primark assume: questa è l’occasione perfetta per chi cerca lavoro in un’azienda internazionale e dinamica, con prospettive di crescita e retribuzioni competitive.

