Primo sì in commissione Ue allo schema dei fondi Fsc, contrari M5s e ScN

Le critiche dei pentastellati

PALERMO – La commissione Ue all’Ars, guidata da Luigi Sunseri (M5s), ha approvato a maggioranza lo schema di accordo per il Fondo di sviluppo e coesione proposto dal governo Schifani. Contrari Martina Ardizzone e Cristina Ciminnisi, del M5s, e Alessandro De Leo, di ScN; i commissari del Pd si sono astenuti. “Non possiamo tollerare che il Parlamento venga bypassato – dicono Ardizzone e Ciminnisi -, è necessario conoscere nel dettaglio l’elenco degli interventi come previsto dalla legge. In commissione Ue il nostro secco no”.

Il No del M5s in commissione Ue

“Mentre i siciliani aspettano strade, scuole e ospedali – spiegano le deputate – la Regione si presenta con una bozza che destina la gran parte delle risorse al ponte sullo Stretto, cifra considerata eccessiva anche dagli stessi esponenti di Fratelli d’Italia che hanno criticato il miliardo e 300 milioni di compartecipazione della Regione, e ancora 800 milioni per gli inceneritori. Inoltre il governo Schifani viene a proporre una bozza cui mancano i requisiti previsti per legge, come la specificazione degli interventi suscettibili di finanziamento e il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento”.

“Schema da sottoporre al Parlamento”

“Ovviamente – sottolineano – anche le delibere del governo Musumeci della scorsa legislatura, a questo punto rimangono mera propaganda, considerando che il governo non ci da’ alcuna rassicurazione che le somme deliberate dalla giunta precedente abbiano reale copertura nel fondo Fsc 2021/2027. Sono state vanificate anche le scelte che il Parlamento regionale aveva espresso nella scorsa finanziaria, individuando specifici interventi da finanziare sicuramente più utili alla vita dei siciliani. Schifani e soci, prima di andare a Roma a ratificare questo schema, lo sottopongano al Parlamento”.

Guerra anche in commissione Bilancio

Sullo schema dei fondi Fsc, intanto, il Movimento cinque stelle intende presentare in commissione Bilancio “una risoluzione che mira a recuperare i fondi che sono andati persi per quanto riguarda le strutture sanitarie di Gela, Carini e Siracusa e trovare – dicono i pentastellati – i le risorse all’interno di questa riprogrammazione che destini coperture per realizzare opere che i siciliani attendono da anni come la Siracusa-Gela”. Le parole sono dei deputati M5S all’Ars Nuccio Di Paola e Stefania Campo. “Dei 6,8 miliardi della dotazione complessiva del Fondo di Sviluppo e Coesione – spiega Campo -, il governo regionale individua 12 aree tematiche. Per le infrastrutture, sottratti 1,3 miliardi assegnati per il ponte, restano 1,15 miliardi, cioè poco più di un miliardo per tutte le infrastrutture siciliane, cifre assolutamente irrisorie se si pensa a tutte le opere di cui necessita la nostra Isola”.

Il nodo della Siracusa-Gela

E ancora: “L’assessore Aricò in questi giorni aveva preso impegni ben precisi per il completamento del lotto 9 della Siracusa-Gela di cui c’è già un progetto esecutivo e che la precedente programmazione aveva finanziato con 350 milioni. Ad oggi del precedente finanziamento non c’è più traccia ma nemmeno dell’impegno assunto da Aricò che prometteva di destinare ulteriori 150 milioni a quell’impegno. Impegno minimo e già ritrattato. L’assessore Sammartino presente durante i lavori di commissione – aggiunge la deputata – ci ha assicurato che si sta lavorando a un nuovo accordo di programma Anas-Mit per finanziare tutti i lotti fino al Lotto 16, ovvero quello del territorio di Gela. Bene anzi doveroso che il governo nazionale intervenga dopo lo scippo fatto alla Sicilia, ma visto che ad oggi non ci sono impegni assunti e non c’è certezza di date, chiediamo che si riveda il miliardo assegnato alle infrastrutture inserendo almeno il Lotto 9 che è già pronto per essere appaltato e che riconfermerebbe il finanziamento precedente più l’integrazione”.