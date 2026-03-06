Le parole del primo cittadino

SIRACUSA – Un incendio è scoppiato all’interno della raffineria Isab Nord nella zona industriale siracusana. Lo rende noto il sindaco di Priolo Gargallo, Pippo Gianni.

Priolo, incendio all’Isab

“È in atto un incendio all’interno dello stabilimento Isab Nord, nel reparto SG13 – afferma il primo cittadino – le squadre dei vigili del fuoco aziendali stanno già operando e sono stati avvisati tutti gli enti preposti. La situazione al momento è sotto controllo”.

Le squadre di emergenza sono intervenute per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Avviata un’indagine interna per verificare le cause del rogo.