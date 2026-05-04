Avviata la privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso

Pubblicato l’avviso per la cessione di almeno il 51% della società

CATANIA – La Sac, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, ha avviato la procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata alla cessione di una partecipazione di maggioranza, pari ad almeno il 51% del capitale sociale.

Privatizzazione Sac

L’avviso è pubblicato sul sito ufficiale della società. E prevede la possibilità di partecipazione per operatori economici italiani ed esteri, sia singolarmente che in forma associata, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, oltre a un’adeguata capacità economico-finanziaria e comprovata esperienza nella gestione aeroportuale.

Le manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 3 giugno 2026, secondo le modalità indicate nel bando, pena l’esclusione.

Secondo quanto spiegato dalla Sac, l’iniziativa rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione e sviluppo del sistema aeroportuale, con l’obiettivo di attrarre partner qualificati in grado di sostenere la crescita e la competitività degli scali.