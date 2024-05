Privatizzazione di Poste, scattano tre giorni di assemblee negli uffici

Sportelli chiusi fino alle 11. Ecco gli uffici e i giorni interessati

PALERMO – Uffici postali chiusi fino alle 11 per consentire le assemblee dei lavoratori contro la paventata Privatizzazione di Poste Italiane. L’annuncio è delle segreterie territoriali di Palermo del Slp Cisl e della Fnc Ugl.

“Continua senza sosta la mobilitazione dei lavoratori postali contro il progetto di privatizzazione di ulteriori quote azionarie di Poste Italiane – si legge in un comunicato dei segretari Francesco Cannone e Antonino Cascio -. Poste Italiane è la più grande azienda del Paese, al servizio di tutti gli italiani”.

Il segretario del Slp Cisl di Palermo, Francesco Cannone

Si preannuncia a tutti i cittadini e ai lavoratori quali sono i giorni e gli uffici interessati dalla chiusura per dare la possibilità a tutti i lavoratori di partecipare alle assemblee. Di conseguenza gli stessi uffici apriranno alle ore 11 circa.

Il calendario delle assemblee e gli uffici interessati

Ecco il calendario delle assemblee in provincia di Palermo e gli uffici interessati all’apertura ritardata alle 11.

Giorno 06/05/2024 a Palermo e provincia gli uffici interessati sono: Balestrate, Borgetto, Capaci, Carini Centro, Carini 1, Cd Carini, Cinisi, Giardinello, Grisi, Isola Delle Femmine, Montelepre, Partinico Centro, Partinico 1, Cd Partinico, Terrasini, Torretta, Trappeto, Villagrazia di Carini, Acqua dei Corsari, Boccadifalco, Cd Ausonia, Cd Palermo Centro, Cd Sperone, Cd La Malfa, Tutto il personale applicato in Dto, Ficarazzi, tutto il personale applicato nel palazzo di via Roma, Mondello Valdesi, Monreale Centro, Monreale 1, Cd Monreale, Mal, Partanna Mondello, Palermo Ausonia, Palermo Centro, Palermo 1, Palermo 3, Palermo 4, Palermo 5, Palermo 6, Palermo 8, Palermo 9, Palermo 10, Palermo 11, Palermo 12, Palermo 13, Palermo 14, Palermo 15, Palermo 17, Palermo 18, Palermo 19, Palermo 21, Palermo 23, Palermo 24, Palermo 25, Palermo 26, Palermo 27, Palermo 28, Palermo 29, Palermo 30, Palermo 31, Palermo 32, Palermo 33, Palermo: 34, Palermo 35, Palermo 36, Palermo 37, Palermo 38, Palermo 39,Palemo 40, Palermo 41, Palermo 42, Palermo 44, Palermo 45, Palermo 46, Palermo Sperone, Pioppo, Ram, Rocca Guarnaschelli, Rocca Monreale, San Martino delle Scale, tutto il personale applicato nel palazzo di via A. De Gasperi Sferracavallo, Tommaso Natale, Villabate, Villagrazia di Palermo.

Giorno 09/05/2024 gli uffici interessati sono: Altofonte, Bisacquino. Campofiorito, Camporeale, Chiusa Sclafani, Contessa Entellina ,Corleone, Cd Corleone, Giuliana, Lercara Friddi, Cd e Pdd Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Piana Degli Albanesi, Prizzi, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato.

Giorno 10/05/2024 gli uffici interessati sono: Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Aspra, Bagheria 1, Bagheria 2, Bagheria Centro, Cd Bagheria Baucina, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Bompietro, Blufi, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Cefalà Diana, Cefalù Cd e Pdd Cefalù, Cerda, Ciminna, Collesano, Finale, Gangi, Gangi 1, Geraci Siculo, Godrano, Gratteri, Isnello, Lascari, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Montemaggiore Bel Sito, Petralia Soprana e Sottana, Pianello, Porticello, Pollina, Polizzi Generosa, Roccapalumba, San Mauro Castelverde, San Nicola I’Arena Santa Elia, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Santa Cristina Gela, Termini Imerese Centro, Termini Imerese – Cd e Pdd Termini Imerese, Trabia, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villafrati.

La mobilitazione culminerà con un sit-in a Palermo davanti la Prefettura in via Cavour il 18 maggio prossimo.