Prizzi, cucciolo abbandonato recuperato dai carabinieri

PRIZZI (PALERMO) – I carabinieri della stazione di Prizzi, durante un servizio perlustrativo, si sono imbattuti in un cucciolo di cane di razza meticcio che, con la zampa posteriore lesionata, si aggirava per la strada statale 118. I militari, nell’accorgersi del grave pericolo a cui il cagnolino era esposto, si sono prodigati a metterlo in sicurezza e sottoporlo alle prime cure.

Nonostante la disabilità, l’animale si presenta in buone condizioni generali ed è risultato docile e in buono stato di salute. Il cucciolo è stato temporaneamente accudito da uno dei carabinieri intervenuti, che si prenderà cura di lui in attesa di una futura adozione.