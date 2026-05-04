 Regione Siciliana e Ars parte civile nel processo a Galvagno
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Al via il processo a Galvagno, Regione e Ars parte civile

Gaetano Galvagno
Imputato anche l'autista del presidente del Parlamento regionale
1 min di lettura

PALERMO – La presidenza della Regione siciliana e l’Assemblea regionale siciliana si costituiscono parte civile al processo che vede imputati il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e l’autista Roberto Marino.

Il processo a Gaetano Galvagno

In aula davanti alla terza sezione del tribunale di Palermo, presieduta da Fabrizio La Cascia di Palermo era presente l’avvocatura dello Stato. Gli imputati non sono presenti in aula.

La storia delle accuse a Galvagno

Galvagno, che ha scelto il rito immediato saltando l’udienza preliminare, è imputato per corruzione nell’assegnazione dei fondi della presidenza ad imprenditore ritenuti a lui vicine e alla sua ex portavoce Sabrina De Capitani. Galvagno è imputato anche per il peculato legato all’uso blu. Stessa cosa l’autista Marino. Entrambi sono imputati per truffa. L’autista avrebbe presentato note spesa per viaggi in auto mai fatti e Galvagno li avrebbe controfirmati.

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